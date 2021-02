Er will in die Fußstapfen von Reinhold Sendker treten – und das gleich in doppelter Hinsicht. Henning Rehbaum strebt das Direktmandat für den Bundestag an. Sollte es klappen, würde Rehbaum wie Sendker vom Landtag in den Bundestag wechseln. Vorher muss der 47-Jährige aus Albersloh allerdings noch seine parteiinternen Mitstreiter aus dem Rennen schlagen.