46 neue Infektionen mit dem Coronavirus meldet der Kreis Warendorf am Donnerstag. Im Vergleich zum Vortag wurden 31 Menschen gesund gemeldet, insgesamt gelten 7223 als genesen. Aktuell sind 436 Menschen infiziert. Seit März gab es im Kreis 7827 Corona-Infektionen. 168 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern im Kreis werden 58 Patienten behandelt, davon 13 intensivmedizinisch, hiervon acht mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 89,6 (Vortag: 99,7). Fallzahlen:

Ahlen: 185 aktive Fälle, 46 Tote, Inzidenz 229

Beckum: 64/22/109

Beelen: 5/1/65

Drensteinfurt: 8/4/13

Ennigerloh: 20/7/81

Everswinkel: 4/1/0

Oelde: 40/22/62

Ostbevern: 1/2/0

Sassenberg: 5/4/35

Sendenhorst: 13/5/45

Telgte: 23/16/30

Wadersloh: 32/26/103

Warendorf: 36/12/49