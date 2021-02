Kreis Warendorf: Impfzentrum wird durch ÖPNV angebunden

Ennigerloh -

Auf dem Gelände der Abfallwirtschaftsgesellschaft in Ennigerloh ist das Corona-Impfzentrum im Kreis Warendorf entstanden. Damit dieses auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, hat die RVM Regionalverkehr Münsterland GmbH in Zusammenarbeit mit dem Kreis Warendorf Fahrplanänderungen auf den Linie R61/R62 und R63 vorgenommen. Die Fahrplanänderungen treten mit Inbetriebnahme des Impfzentrums am 8. Februar 2021 in Kraft.