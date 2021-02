Das Verwaltungsgericht Münster hat den Kreis Warendorf am späten Donnerstagnachmittag darüber informiert, dass der Eilantrag eines Ahleners gegen die Allgemeinverfügung des Kreises mit Corona-Sonderreglungen abgelehnt wurde.

„Diese Entscheidung begrüßen wir sehr. Es geht dabei nicht um Sieg oder Niederlage, sondern darum, das Infektionsgeschehen, das derzeit in besonderem Maße die Stadt Ahlen betrifft, in den Griff zu bekommen“, sagte Landrat Dr. Olaf Gericke . Kernpunkt der Allgemeinverfügung: In Städten und Gemeinden, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage über 150 liegt, dürfen private Haushalte nur noch einen erwachsenen Besucher empfangen. Das trifft derzeit nur auf die Stadt Ahlen zu, wo der Inzidenzwert seit Wochen bei über 200 liegt. Aus einer ohnehin bundesweit gültigen Empfehlung hatte der Kreis in diesen Fällen eine verbindliche Regelung gemacht.

In seinem Beschluss verweist das Gericht darauf, dass der Kreis in seiner Verfügung verantwortungsvoll und verhältnismäßig gehandelt habe. „Die Beschränkung privater Kontakte ist erforderlich“, heißt es wörtlich in der Begründung.

Da die bisherigen Coronaschutzmaßnahmen für Ahlen nicht ausreichend gewesen sein, stufte das Gericht die Verfügung des Kreises als zulässig ein. Gemessen am Zweck – dem Gesundheitsschutz – sei der Grundrechtseingriff in diesem Falle verhältnismäßig. „Es ist nicht hilfreich, wenn die für den Infektionsschutznotwendigen Maßnahmen Gegenstand des politischen Streits werden“, appellierte Landrat Dr. Gericke.

Am Mittwoch hatte sich der Fraktionsvorsitzende der Bürgerlichen Mitte Ahlen (BMA) mit einem Eilantrag und einer Klage an das Gericht gewandt und geltend gemacht: Die Allgemeinverfügung stelle einen Eingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung dar, weil der Antragsgegner angekündigt habe, die Einhaltung der Regelungen durch die Ordnungsbehörde und Polizei kontrollieren zu lassen.

Der Gerichtsbeschluss ist noch nicht rechtskräftig.

(Aktenzeichen: 5 L 67/21)