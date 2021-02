Am Wochenende starb eine 74-jährige Frau aus Ahlen in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Sie ist die 171. Corona-Tote im Kreis. Ferner meldete das Gesundheitsamt 53 Neuinfektionen und 57 Gesundmeldungen. Akut infiziert sind 434 Menschen. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März beträgt 7926. Davon gelten 7321 als wieder gesundet. In den Krankenhäusern im Kreis werden 56 Patienten behandelt, 13 intensivmedizinisch, sieben mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging auf 81,7 zurück, wobei Drensteinfurt als einzige Kommune eine 0,0-Inzidenz hat. Die Fallzahlen:

Ahlen: 187 aktive Fälle, 47 Tote, Inzidenz 204

Beckum: 73/23/122

Beelen: 4/1/65

Drensteinfurt: 5/4/0

Ennigerloh: 25/7/86

Everswinkel: 5/1/10

Oelde: 38/22/82

Ostbevern: 1/2/9

Sassenberg: 7/4/21

Sendenhorst: 10/6/38

Telgte: 21/16/25

Wadersloh: 33/26/63

Warendorf: 25/12/19.