Anhaltender Schneefall sorgte am Sonntag für 445 Notrufe bei der Polizei – ausschließlich witterungsbedingt. Montag kamen bis 12 Uhr noch 33 Meldungen dazu.

Insgesamt registrierte die Polizei am Sonntag 13 Unfälle, bei denen vier Menschen leicht verletzt wurden. Darüber hinaus blieben immer wieder Autos oder Lastwagen stecken. Letztere vor allem am Montagvormittag.

Am Montag nahm die Polizei sieben Unfälle auf, darunter drei mit Verletzten. Gegen 5.45 Uhr kam es in Walstedde auf der B 63 zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Streufahrzeug. In dem Auto verletzte sich eine Person, die zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurd.

Gegen 10.30 Uhr fuhr der Fahrer eines Räumfahrzeuges einem Fußgänger auf der Freckenhorster Straße in Warendorf über den Fuß. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Um 10.45 Uhr fuhren zwei Autos auf der Hammer Straße in Ahlen frontal ineinander und ein drittes Fahrzeug fuhr auf. Bei dem Zusammenstoß wurden mindestens zwei Personen leicht verletzt.

Die L 793 war von etwa 8 bis 10 Uhr zwischen Oelde und Ostenfelde gesperrt. Dort blieb ein Lkw wegen eines technischen Defekts an der Zugmaschine stecken und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Des Weiteren gab es vier Hinweise für Ahlen, Warendorf und Freckenhorst zu einsturzgefährdeten Dächern wegen zu starker Schneemassen bei einem Produktionsbetrieb, einem Geschäft und zweier Biogasanlagen. Die örtlichen Feuerwehren haben weitere Maßnahmen getroffen.

Weiterhin muss aufgrund der Witterungsverhältnisse mit starken Beeinträchtigungen auf den Straßen im Kreis gerechnet werden. Die Polizei empfiehlt nur zwingend notwendige Fahrten durchzuführen.