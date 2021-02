23 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet der Kreis Warendorf am Dienstag, ihnen sehen 29 Gesundmeldungen gegenüber. Akut infiziert sind 340 Menschen. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März beträgt 7949. Davon gelten 7438 als wieder gesundet. Unverändert 171 Menschen sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. In den Krankenhäusern im Kreis werden 43 Patienten behandelt, zwölfintensivmedizinisch, neun mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 72,3 (Sonntag: 69,8). Die Fallzahlen:

Ahlen: 142 aktive Fälle, 47 Tote, Inzidenz 166

Beckum: 59/23/111

Beelen: 5/1/82

Drensteinfurt: 6/4/13

Ennigerloh: 19/7/76

Everswinkel: 5/1/10

Oelde: 35/22/72

Ostbevern: 1/2/9

Sassenberg: 7/4/21

Sendenhorst: 9/6/23

Telgte: 19/16/30

Wadersloh: 17/26/47

Warendorf: 16/12/10.