SPD steht doch zum FMO

Die Fraktionen zeigen sich kompromissbereit. Deswegen deutet viel darauf hin, dass der Kreishaushalt am Ende von einem breiten Bündnis getragen werden könnte.

Im Finanzausschuss wurden allerdings viele Entscheidungen in den Kreisausschuss verschoben, der nächste Woche tagt. Stephan Schulte (Die Linke) zog außerdem seinen Antrag zurück, wonach der Kreis nicht zusätzlich zu den Strukturhilfen für den FMO auch noch für die Corona-bedingten Schäden des Flughafens aufkommen soll. In der Diskussion ließ auch SPD-Fraktionschef Dennis Kocker eine Kehrtwende erkennen. Im November hatte er noch eine Grundsatzdebatte losgetreten und die Zukunft des FMO in Frage gestellt. Grundsätzlich stehen die Genossen jetzt aber zum FMO. Künftige Finanzspritzen sollen nur von „vernünftigen Konzepten“ abhängig gemacht werden.

„ Weitere Finanzspritzen für den FMO machen wir von vernünftigen Konzepten abhängig. Weitere Finanzspritzen für den FMO machen wir von vernünftigen Konzepten abhängig. “ Dennis Kocker (SPD)

Der Haushalt des Kreises sieht Aufwendungen von 470 Millionen Euro vor. Um die Kommunen zu entlasten, will der Kreis elf Millionen Euro aus der Ausgleichsrücklage nehmen. Das hatten die Bürgermeister im Vorfeld als kommunalfreundlich eingestuft. Alle Fraktionen stimmten den Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlagen (29,7 Prozent) und für das Jugendamt (19,5 Prozent) zu.

Diskussion über Pensionsrückstellungen

Lange diskutiert wurde über den gemeinsamen Antrag von CDU und FDP, den Kapitalstock zur Abfederung späterer Pensionslasten erneut aufzustocken. Kreiskämmerer Dr. Stefan Funke hatte vorgeschlagen, dem Pensionsfonds weitere drei Millionen Euro zuzuführen. CDU und FDP wollten gleich fünf Millionen bewilligen.

In einer Zeit, in der beide Fraktionen zum Beispiel keine 15 000 Euro für die Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen bereitstellen wollen, sahen andere Fraktionen da Erklärungsbedarf. „Wir sind beim Trauma-Zentrum, der Schwangerenkonfliktberatung durch die Awo und auch beim Mobilitätsmanager kompromissbereit“, signalisierte der CDU-Fraktionsvorsitzende Guido Gutsche. Den Mobilitätsmanager hatten die Grünen gefordert, die CDU wollte sich ursprünglich mit der Erstellung eines Mobilitätskonzeptes begnügen.

„ Wir sind beim Trauma-Zentrum und auch beim Mobilitätsmanager kompromissbereit. Wir sind beim Trauma-Zentrum und auch beim Mobilitätsmanager kompromissbereit. “ Guido Gutsche (CDU)

Gutsche machte ferner deutlich, dass das Geld für den Pensionsfonds keine Auswirkung auf die Kreisumlage habe. „Der Kreis hat 27 Millionen auf der hohen Kante. Dafür muss er Strafzinsen zahlen.“ 50 000 Euro hat der Kämmerer bereits in den Haushalt eingestellt. FWG, Grüne und Linke sind gegen höhere Pensionsrückstellungen – auch mit Blick auf die abgelehnten Anträge im Sozialen. Im Kreisausschuss wird neu verhandelt