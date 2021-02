Für alle Närrinnen, ist dieser Tag etwas Besonderes: Wenn sich an Weiberfastnacht pünktlich um 17.11 Uhr der traditionelle Beckumer Weiberfastnachtsumzug in Bewegung setzt, sind die Frauen aus Beckum und der Umgebung in ihrem Metier. Diesmal ist alles anders, der Umzug setzt sich nicht auf den Straßen, sondern digital in Bewegung.

In „normalen“ Zeiten erstürmen die Närrinnen die alte Püttstadt und feiern eine riesige Open-Air-Party auf dem Marktplatz. Das funktioniert in dieser Session nicht: Die Corona-Pandemie macht Umzug und Feiern unmöglich.

„Wir machen aber trotzdem was“, das stand für die vier Organisatorinnen aus den Reihen der Dachgesellschaft „Na, da wären wir ja wieder“ schnell fest. Daniela Gundlach , Simone Bernzen, Jutta Müller-Knipping und Saskia Krüger planten also einen virtuellen Umzug. Dafür waren alle närrischen Frauen über Instagram und Facebook aufgerufen, ihre schönsten Fotos an die Mailadresse „weiberkarneval.beckum@gmail.com“ zu senden. Schon nach kurzer Zeit waren die ersten Bilder und Videos von Frauen in ihren tollen und kreativen Kostümen eingetroffen.

Daraus hat das Weiberfastnachts-Team einen virtuellen Umzug zusammengeschnitten. „Wir hatten sehr viel Spaß dabei“, blickt Daniela Gundlach auch im Namen ihrer Mitstreiterinnen auf die Arbeit zurück. „Es ist zwar anders als gewohnt und wird den echten Umzug nicht ersetzen können, aber stolz sind wir trotzdem auf den ersten digitalen Beckumer Weiberfastnachtsumzug“, fügt Jutta Müller-Knipping hinzu.“

So wird auch diese närrische Veranstaltung am heutigen Donnerstag eine ganz besondere, wenn alte Bilder und Erinnerungen beim längsten digitalen Beckumer Weiberfastnachtsumzug als bunte und originelle visuelle „Parade“ zusammengeschnitten sind und in den sozialen Medien präsentiert werden. Dazu möchte das Orga-Team viele digitale Zuschauer begrüßen.

Zu bewundern ist der digitale Beckumer Weiberfastnachtsumzug am 11. Februar ab 11.11 Uhr bei YouTube unter: Weiberkarneval-Beckum.