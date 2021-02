Die momentane Witterung mit viel Schnee macht dem Wild schwer zu schaffen. Viel Ruhe und die Vermeidung von unnötigen Störungen sind jetzt in der sogenannten Notzeit besonders wichtig, damit die Tiere wertvolle Kräfte sparen und den Winter möglichst unbeschadet überstehen. Darauf weist die Kreisjägerschaft hin.

Eine lebensbedrohliche Gefahr für das Wild stellen Spaziergänge abseits der Wege und freilaufende Hunde in Deckungsnähe dar. Infolge der Fluchtreaktion des Wildes kommt es zu einem hohen Energieverbrauch, den die Tiere im Winter nicht kompensieren können. Gerade die heimischen Hühnervögel wie Fasan oder Rebhuhn kommen nur mit absolutem Energiesparprogramm und viel Ruhe durch die Extreme. Die Hühner lassen sich beispielsweise einschneien und versuchen so die Witterung auszusitzen. Rehe verharren in ihrem Bett, fahren den Stoffwechsel herunter und nässen sogar im Liegen, um die Energie des Aufstehens zu sparen und sich nicht mehr als möglich zu bewegen. Daher bittet Markus Degener von der Kreisjägerschaft alle Spaziergänger, auf den Wegen zu bleiben, Hunde anzuleinen und den Schnee mit Umsicht zu genießen.