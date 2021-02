Ein 66-jähriger Mann aus Beckum ist in einem Krankenhaus verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Kreis Warendorf in Verbindung mit Covid-19 stieg damit auf 179, so meldet der Kreis Warendorf in einer Pressenotiz. Weiter im Sinkflug ist die Zahl der akut mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Warendorf. Am Donnerstag (11. Februar) meldetet das Kreisgesundheitsamt zwölf Neuinfektionen. Dagegen gibt es 17 weitere Gesundmeldungen – ihre Gesamtzahl liegt jetzt bei 7470 (Vortag: 7453). Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut RKI und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) bei 50,7 (Vortag: 62,3). Nachfolgend die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 134 aktive Fälle, 50 Tote, Inzidenz 118

Beckum: 50/26/68

Beelen: 5/1/16

Drensteinfurt: 8/4/32

Ennigerloh: 18/7/45

Everswinkel: 2/1/0

Oelde: 37/22/62

Ostbevern: 1/2/9

Sassenberg: 7/5/28

Sendenhorst: 9/6/15

Telgte: 18/16/20

Wadersloh: 14/27/32

Warendorf: 14/12/11.