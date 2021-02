Ernüchterung beschreibt die Gefühlslage von Kulturschaffenden und -vermittlern nur unzureichend. „Die Soziokultur kommt wieder nicht vor“, klagt Christiane Busmann . Die Geschäftsführerin des Bürgerzentrum Schuhfabrik in Ahlen hält mit ihrer Meinung über die jüngsten Beschlüsse der Runde der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin nicht hinterm Berg. Dass Kitas und Schulen Vorrang haben, findet Busmann okay. Aber, dass die Kultur nur unter ferner liefen nach Friseuren rangiert und dann auch Musen und Galerien genannt werden, die bei Inzidenz von 35 geöffnet werden können, wurmt sie. „Wir haben keine Lobby“, stellt sie bitter fest. Wie Museen und Galerien sei die Schuhfabrik auch ein außerschulischer Lernort, in dem auch kulturelle Bildung vermittelt werde, die wichtiger denn je sei.

Mehr Mut und klarere Signale

Auch Dr. Martin Gesing , Leiter des Stadtmuseums Beckum, hätte sich mehr Mut und klarere Signale gewünscht. Anscheinend sei ein Besuch beim Friseur wichtiger als Kultur, als Sport, als ein Restaurantbesuch und alles andere. Die bis zum 7. März verlängerte Jahresverkaufsausstellung des Kreiskunstvereins, die gar nicht eröffnet werden konnte, endet an diesem Tag. „Der Drops ist gelutscht“, sagt Dr. Gesing. Mit der Resonanz ist er nicht unzufrieden: 1000 Clicks auf der Homepage des Kreiskunstvereins und 15 verkaufte Arbeiten. Seine Kollegin, Dr. Elisabeth Schwarm, im Museum Abtei Liesborn hofft, dass sie die Türen des Museums bald wieder öffnen kann. „Wir sind derzeit damit beschäftigt, weitere Ausstellungsräume neu zu gestalten“, berichtet die Kunsthistorikerin, die vor ihrem Wechsel nach Bielefeld steht. Am 21. März will sie die große Ausstellung mit dem Künstlerehepaar Albert und Edith Stuwe aus Ennigerloh eröffnen, wobei sie sich von einer Vernissage im klassische Rahmen schon verabschiedet hat. Jürgen Krass, Vorsitzender des Fördervereins Haus Siekmann in Sendenhorst und Künstler, hätte sich auch klarere Botschaften für die Arbeit als Kulturveranstalter gewünscht. „Wir haben für den 21. März eine Veranstaltung mit Martin Zingsheim geplant“, von der er hofft, dass sie stattfinden kann.

Feste Programme ergeben keinen Sinn

Ulla Marhold, Musiklehrerin und Mitglied im Verein Kulturscheune Walstedde, macht sich keine Illusionen. Auch wenn die Politik wieder lockern wird, ist sie sicher: „Es wird alles ganz anders.“ Wenn alles gut laufe, könne der Verein im Mai oder Juni eine Veranstaltung im Freien machen. Ein festes Programm ergebe derzeit keinen Sinn. Dirk Bogdanski, Kulturmanager auf Haus Nottbeck, hat Verständnis für die harte Linie der Kanzlerin. Dass sich die Leute mehr im Museum als in der Straßenbahn oder im Supermarkt anstecken, leuchtet ihm aber nicht ein.