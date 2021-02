27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 55 Gesundmeldungen verzeichnet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Freitag. Somit gelten nun 287 (Vortag: 317) Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März liegt bei 7993 (7966). Davon gelten 7525 (7470) als wieder gesundet. Zwei 91 und 94 Jahre alte Männer aus Ahlen sind an oder mit Covid 19 verstorben, insgesamt somit 181 Menschen. In den Krankenhäusern im Kreis werden derzeit 44 Patienten stationär behandelt, davon 14 intensivmedizinisch, hiervon elf mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 43,9 (50,7).

Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 122 aktive Fälle, 52 Tote, Inzidenz 95

Beckum: 44/26/49

Beelen: 1/1/16

Drensteinfurt: 9/4/39

Ennigerloh: 11/7/30

Everswinkel: 2/1/0

Oelde: 33/22/62

Ostbevern: 1/2/0

Sassenberg: 7/5/28

Sendenhorst: 9/6/8

Telgte: 22/16/45

Wadersloh: 14/27/32

Warendorf: 12/12/11.