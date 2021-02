Erfreuliche Nachrichten aus dem Kreisgesundheitsamt: Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz, die noch vor gut einem Monat knapp unter der 200er-Marke lag, wies am Freitag einen Wert von 43,9 aus. „Wir sind auf einem guten Kurs“, zeigte sich Gesundheitsdezernentin Brigitte Klausmeier erfreut. Auch der Inzidenzwert der Stadt Ahlen, der seit Wochen der Höchste im Kreis ist und zwischenzeitlich bei mehr als 300 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern gelegen hatte, hat sich positiv entwickelt und liegt zum Wochenende bei 95,2.

Allgemeinverfügung ab Sonntagnacht außer Kraft

Dafür mitverantwortlich ist nach Einschätzung von Landrat Dr. Olaf Gericke auch die Allgemeinverfügung des Kreises, für alle kreisangehörigen Kommunen, die an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 150 haben, sofern sie nicht auf klar abgrenzbare Infektionsgeschehen zurückzuführen ist. Dies betraf in den letzten zwei Wochen jedoch nur die Stadt Ahlen.

„Dass sich die Inzidenz in Ahlen innerhalb einer Woche nahezu halbiert hat, zeigt, dass die Maßnahmen wirken. Auch in den anderen Kommunen im Kreis sind die Werte auf einem stabilen Niveau. Deshalb tritt die Allgemeinverfügung Sonntagnacht außer Kraft“, so Gericke. „Ich danke den Ahlener Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und ihre Disziplin.“

Mehr als 300 Verstöße gegen Corona-Auflagen

Mehr als 300 Verstöße gegen Corona-Auflagen, die von der Polizei und dem städtischen Ordnungsamt festgestellt wurden, hätten jedoch gezeigt, dass die Verschärfungen notwendig waren. Auch weiterhin werden die Polizei und das Ordnungsamt Präsenz zeigen und die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren.

Derweil sind die Impfungen in den 36 vollstationären Pflegeeinrichtungen im Kreis abgeschlossen. 2850 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 2800 Pflegekräfte wurden mit dem Biontech-Impfstoff immunisiert. „Das nimmt uns eine große Sorge“, so der Landrat. Die Impfquoten betragen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern bei 90 Prozent sowie bei den Pflegekräften bei 70 Prozent. Im Impfzentrum in Ennigerloh sind seit Montag über 700 über 80-Jährige geimpft worden. „Auch 164 Pflegekräfte von ambulanten Pflegediensten haben inzwischen den Astrazeneca-Impfstoff erhalten, der erst kürzlich für Menschen unter 65 Jahre zugelassen worden ist“, berichtet Brigitte Klausmeier.