Im Kreis Warendorf ist am Dienstag ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 bekannt geworden: eine 86-jährige Frau aus Sendenhorst starb in einem Krankenhaus außerhalb des Kreises. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle stieg damit auf 184. Akut mit dem Virus infiziert sind 254 Menschen (Vortag: 303). Die Gesamtzahl der Infektionen seit März beträgt 8104. Davon gelten 7666 als wieder gesundet. In den Krankenhäusern im Kreis werden 38 Patienten stationär behandelt, davon acht intensivmedizinisch, zwei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 55,8 (Vortag: 61,2). Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 109 aktive Fälle, 53 Tote, Inzidenz 131

Beckum: 42/27/60

Beelen: 3/1/33

Drensteinfurt: 12/4/51

Ennigerloh: 13/7/56

Everswinkel: 0/1/-10

Oelde: 23/22/51

Ostbevern: 1/2/18

Sassenberg: 4/5/14

Sendenhorst: 8/7/30

Telgte: 24/16/70

Wadersloh: 5/27/24

Warendorf: 10/12/11.