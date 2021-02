Von sechs weiteren Todesfälle aus Ahlen in Zusammenhang mit Covid-19 berichtet der Kreis in einer Pressenotiz: eine 85-jährige Frau, ein 67-jähriger Mann, ein 88-jähriger Mann und ein 85-jähriger Mann verstarben in Krankenhäusern innerhalb und außerhalb des Kreisgebiets. Eine 79-jährige sowie eine 94-jährigen Frau verstarben in Pflegeeinrichtungen.

Seit März wurden nunmehr 190 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 im Kreis bekannt. Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch (17. Februar) 32 neue Infektionen mit dem Coronavirus und 14 Gesundmeldungen. Damit gibt es 266 aktive Fälle (Vortag: 254). Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut RKI und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) bei 65,5 (Vortag: 55,8). Die aktuellen Fallzahlen des Kreises Warendorf nachfolgend im Überblick:

Ahlen: 110 aktive Fälle, 59 Tote, Inzidenz 149

Beckum: 51/27/90

Beelen: 3/1/32

Drensteinfurt: 11/4/64

Ennigerloh: 16/7/71

Everswinkel: 0/1/0

Oelde: 21/22/48

Ostbevern: 3/2/36

Sassenberg: 4/5/7

Sendenhorst: 8/7/30

Telgte: 25/16/75

Wadersloh: 5/27/24

Warendorf: 9/12/11.