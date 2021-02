Im Kreis Warendorf hat es zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Es starben ein 84-Jähriger aus Telgte in einer Pflegeeinrichtung und ein 87-Jähriger aus Ahlen im Krankenhaus. Seit März wurden 192 Todesfälle im Kreis bekannt. Unterdessen ist die Zahl der akut Infizierten auf 281 gestiegen (Vortag: 266). 33 Neuinfektionen wurden bekannt, die Gesamtzahl der Infektionsfälle liegt bei 8169. Davon sind 7696 Personen wieder gesundet. In den Krankenhäusern im Kreis werden 24 Patienten behandelt, davon sechs intensivmedizinisch, hiervon drei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 73,1 (Vortag: 65,5). Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 110 aktive Fälle, 60 Tote, Inzidenz 156

Beckum: 49/27/90

Beelen: 2/1/33

Drensteinfurt: 13/4/64

Ennigerloh: 17/7/71

Everswinkel: 0/1/0

Oelde: 19/22/48

Ostbevern: 6/2/64

Sassenberg: 4/5/7

Sendenhorst: 9/7/30

Telgte: 31/17/110

Wadersloh: 5/27/24

Warendorf: 16/12/30.