„Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen.“ Diesen Spruch haben vor allem jene auf der Lippe, die nicht wissen, was Ordnung eigentlich ist und wie man sie schafft. Aber vielleicht würde der eine oder die andere doch gerne einen Weg raus aus dem Kuddelmuddel finden. Wie das gehen kann, zeigt Eva Koppenstein. Die Oelderin ist von Beruf Chirurgin und hat elf Jahre als Ärztin im Krankenhaus gearbeitet – zu Jahresbeginn hat sie diesen Job an den Nagel gehängt und baut weiter an ihrem „Herzensbusiness“.