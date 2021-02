„Keine Bedenken bei Astrazeneca“

Aktuell werden rund 1000 Menschen pro Woche in Ennigerloh mit Astrazeneca geimpft. Die Kapazitätsgrenze im Impfzentrum ist aber noch lange nicht erreicht. Impfstoff ist genügend vorrätig. Nur die Prioritätengruppe, die sich impfen lassen kann, könnte deutlich höher sein. Auch gibt es große Verunsicherung in der Bevölkerung ob des Impfstoffs Astrazeneca. „Die meisten haben Angst vor den sogenannten Nebenwirkungen bei Astrazeneca“, erzählt Dr. Thomas Dorsel . Der ehemalige Chefarzt des Joseph-Hospitals in Warendorf unterstützt den Ärztepool und stellt sich den Fragen der Besucher, die ins Impfzentrum kommen. Es gebe aber keine Nebenwirkungen, sondern lediglich Impfreaktionen, klärt der Experte auf. Er selbst sei mit dem Wirkstoff von Biontech geimpft worden und habe neben Schüttelfrost auch Gliederschmerzen bekommen. „Das ist völlig normal und zeigt nur, dass das Immunsystem darauf reagiert“, klärt er auf – und der ärztliche Leiter Dr. Rudolf Ernst ergänzt, die Reaktionen seien bei allen genauso, wie in der Studie beschrieben.

„ Eines ist sicher. Risikopatienten, die einen schweren Verlauf der Krankheit zu erwarten hätten, haben nach der Impfung definitiv keinen schweren Verlauf. Eines ist sicher. Risikopatienten, die einen schweren Verlauf der Krankheit zu erwarten hätten, haben nach der Impfung definitiv keinen schweren Verlauf. “ Dr. Rudolf Ernst

Astrazeneca-Impfdosen bekommen Menschen ab 18 bis 64 Jahren. Die priorisierte Gruppe, die sich mit dem Wirkstoff impfen lassen können, ist soeben erweitert worden. So gibt es nun auch Impfangebote unter anderem für Beschäftigte, die in vollstationären Pflegeeinrichtungen tätig sind, Betreuungsrichter, betreuende Rechtspfleger sowie Prüf- und Begutachter insbesondere der Medizinischen Dienste. Zudem dürfen sich alle, die in aerosolgenerierenden Tätigkeiten wie beispielsweise zahnärztliche Tätigkeiten oder Bronchoskopie. „Eines ist sicher. Risikopatienten, die einen schweren Verlauf der Krankheit zu erwarten hätten, haben nach der Impfung definitiv keinen schweren Verlauf. Es gab bisher nicht einen einzigen Todesfall. Auch nicht in Großbritannien. Warten auf Biontech ist keine gute Idee, denn dann könnte es bereits zu spät sein. 70 Prozent Sicherheit ist besser als gar keine“, gibt Ernst zu bedenken.

„Grob kann man sagen, dass von 1000 Menschen 18 an Covid erkranken. Viele landen auf der Intensivstation oder sterben. Mit Astrazeneca erkranken von 1000 nur fünf und alle haben einen leichten Verlauf auf Erkältungsniveau und zu 100 Prozent keinen Todesfall. Das ist eine tolle Zahl“, so Ernst. Er ist der Meinung, gerade Menschen in medizinischen Bereichen sollten die Bereitschaft zeigen, sich impfen zu lassen, um einen Schutz zu haben und zu schützen. Darüber hinaus müsse man auch die britische Variante des Virus im Auge behalten, sagt Dr. Thomas Dorsel. „Mittlerweile sind 22 Prozent der an Covid Erkrankten in Deutschland mit dem mutierten Virus infiziert. Er ist exponentiell gestiegen. Man sollte nicht warten, um sich impfen zu lassen“, mahnt der Arzt und Ernst fügt an, Astrazeneca schütze gut gegen die britische Variante. Impfen sei der einzige Weg, die Pandemie einzudämmen.

Jeder, der zum Impfen kommt, wird individuell beraten, erklärt Ernst. „Wir werden keine Drive-In-Impfungen vornehmen, sondern setzen auf Aufklärung. Erst danach wird geimpft.“