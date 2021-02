„Verkehrte Welt“ beim Impfstoff-Einsatz

Die Infektionszahlen steigen wieder: „Vor einer Woche hatten wir eine Inzidenz von 43,9, heute liegen wir bei 73,4“, sagte Gesundheitsdezernentin Brigitte Klausmeier im Kreisausschuss. Nach wie vor seien die Infektionszahlen in Ahlen sehr hoch. 38 Prozent aller Fälle kommen aus der Püttstadt. In eine gute Richtung entwickele sich dagegen die Lage in den Pflegeheimen. „90 Prozent der Impfwilligen haben die zweite Dosis erhalten.“

Von „Verkehrter Welt“ sprach Klausmeier beim Impfstoff-Einsatz. „Wir haben wenig von Biontech, aber viel von Astrazeneca.“ Letzterer sei leider oft nicht gewollt. Sie selbst würde sich sofort mit Astrazeneca impfen lassen, so Klausmeier. „Besser ein 70-prozentiger Schutz als gar keiner.“

Einzelfallprüfung für besonders Gefährdete

Für besonders Gefährdete wie Behinderte, die nicht in Einrichtungen leben, gebe es jetzt Einzelfallprüfungen, damit die Betroffenen früher geimpft werden, informierte die Dezernentin. Der Antrag müsse beim Kreis gestellt werden, die medizinische Bewertung übernehme aber die Rentenversicherung.

Dass etwa zehn Prozent der zur Impfung angemeldeten Bürger den Termin kurzfristig absagen, bezeichnete Stephan Schulze Westhoff (CDU) als „Riesenskandal“. „Für die, die ernsthaft erkrankt sind, aber noch nicht die oberste Priorität haben, ist das eine Katastrophe.“

Landrat Dr. Olaf Gericke machte deutlich, dass es in der Pandemie nicht darum gehe, den möglichst niedrigen Inzidenzwert zu erreichen, sondern die Dunkelziffer zu senken. „Wir testen viel, wir machen Kontaktnachverfolgung.“ Sollte das Land beschließen, dass nur Kreise, die unter der Inzidenz 30 sind, wieder öffnen dürfen – dann stimme etwas nicht, warnte Gericke vor der Gefahr, dass nicht mehr vernünftig getestet wird, damit die Zahlen sinken.

Britische Variante breitet sich bei Kindern stärker aus

Die Leiterin des Gesundheitsamtes. Dr. Anna Arizzi Rusche sagte, dass von den Virus-Mutanten nur die britische im Kreis Warendorf bekannt sei. Die Impfstoffe schützten aber auch gegen diese Mutation. Sie breite sich auch bei Kindern stärker aus. Mit Blick auf die bevorstehende Öffnung von Kitas und Schulen appellierte Arizzi Rusche: „Wir müssen uns maximal schützen.“ Durch die Kooperation mit einem Labor in Münster soll es ab dem 22. Februar möglich sein, Tests auf Mutation hin zu untersuchen und so frühe Ergebnisse zu haben.