Millionenauftrag für innovative Anlage zur Tabletten-Produktion

Das Ennigerloher Technologieunternehmen L.B. Bohle hat einen weiteren Auftrag zur Fertigung einer innovativen Anlage zur Tabletten-Produktion erhalten. Der Auftrag eines deutschen Pharmakonzerns ist ein Beleg für die Technologieführerschaft des Familienunternehmens L.B. Bohle, so das Unternehmen. Das Auftragsvolumen bewegt sich im hohen einstelligen Millionenbereich.

Lorenz Bohle, Beiratsvorsitzender und Wegbereiter der Entwicklungen rund um kontinuierliche Verfahren bei L.B. Bohle, sieht den Auftrag als Erfolg langjähriger Arbeit. „Wir setzen schon seit mehr als zehn Jahren auf die Entwicklung von Maschinen für die kontinuierliche Produktion in der Pharmaindustrie, doch leider gibt es erst seit kurzem eine größere Bereitschaft zur Implementierung dieses Verfahrens“, so Bohle. „Die traditionelle Chargenproduktion ist oft noch die Produktionsweise der Wahl, allerdings ebnen wir mit unserer innovativen Technik den Unternehmen den Weg hin zu kontinuierlichen Verfahren.“

Kontinuierliche Produktionsanlagen erschließen für die Pharmazeuten deutliche Vorteile in puncto Qualität, Kostenersparnis, Flexibilität sowie Patienten- und Bedienersicherheit und optimieren zudem die Forschung und Entwicklung, stellen die beiden Geschäftsführer Tim Remmert und Thorsten Wesselmann heraus.

Aufbau und die Inbetriebnahme der Anlage beim Kunden sind im Dezember 2022 geplant. Somit wird der Auftrag das Unternehmen gut zwei Jahre lang beschäftigen. Mit den Vertriebserfolgen rund um die kontinuierlichen Produktionsanlagen legt L.B. Bohle auch den Grundstein für eine weitere Unternehmensexpansion im Industriegebiet Haltenberg-Ost. Noch in diesem Jahr wird das Werk 4, in das das Unternehmen mehrere Millionen Euro investiert, in Ennigerloh fertiggestellt.

Herausforderndes Projekt mit langer Laufzeit

Der Fokus in der neuen Produktionsstätte wird ausschließlich auf der Fertigung von kontinuierlichen Maschinen und Komponenten liegen. Auf einem 12 000 Quadratmeter großen Areal am Nordring entsteht in Sichtweite zu Werk 3 ein rund 2000 Quadratmeter großer Produktionskomplex nach neuesten Standards. „Das Gebäude soll im Herbst 2021 fertig gestellt sein“, skizziert Lorenz Bohle den Zeitplan. „Weltweit steigt die Nachfrage nach Anlagen aus unserer ,QbCon‘-Serie. Mit unseren Maschinen sind wir am Markt hervorragend platziert und technologieführend“, so Dr. Robin Meier (Wissenschaftliche Leiter).

Nicht nur im Zuge der Unternehmenserweiterung steht das Thema Personal bei L.B. Bohle oben auf der Agenda. „Aktuell beschäftigen wir 270 Mitarbeiter und sind froh über die geringe Fluktuation. Aber um den kontinuierlichen Umsatzanstieg realisieren zu können, stellen wir weiter Fachkräfte ein“, hat Tim Remmert, Geschäftsführer bei L.B. Bohle, das Thema Personal im Fokus. Gerade in den Bereichen Softwareengineering und Service wird fortlaufend Verstärkung gesucht.