Ein 95-jähriger Mann aus Ahlen verstarb in einem Krankenhaus außerhalb des Kreisgebiets im Zusammenhang mit Covid-19. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Kreis Warendorf in Verbindung mit Covid-19 stieg damit auf 196. 28 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am gestrigen Mittwoch (24. Februar).

Da im Vergleich zum Vortag 19 weitere Personen wieder gesund sind, gelten 234 (Vortag: 226) Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März liegt bei 8270 (Vortag: 8242). Davon gelten 7840 (Vortag: 7821) als wieder gesundet.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 23 Patienten stationär behandelt, davon vier intensivmedizinisch, hiervon zwei mit Beatmung.

Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut RKI und Landeszentrum Gesundheit bei 48,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut RKI und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) bei 48,6 (Vortag: 49,7). Bekannt wurde zudem: In der Außenstelle Ahlen der Kinderheilstätte Nordkirchen schlugen Schnelltests bei vier Kindern positiv an. Die Betroffenen haben sich auch einem PCR-Test unterzogen.

In drei Fällen steht das Ergebnis noch aus, in einem Fall bestätigte sich der Anfangsverdacht. Nachtests holten in dieser Woche in der Ahlener Kita „Villa Regine“ 13 Positiv-Fälle aus der Quarantäne.

Drei Betroffene müssen in die Verlängerung.

Weitere positive Schnelltests in Kinderheilstätte

In der „Villa Regine“ war in der Vorwoche erstmals in Ahlen die britische Corona-Mutante nachgewiesen worden. 35 Tests endeten positiv.

Die Fallzahlen in den einzelnen Kommunen im Kreis Warendorf:

Ahlen: 66 aktive Fälle, 62 Tote, Inzidenz 69

Beckum:45/28/35

Beelen: 0/1/0

Drensteinfurt: 16/5/90

Ennigerloh: 13/7/20

Everswinkel: 2/1/21

Oelde: 15/22/38

Ostbevern: 14/2/100

Sassenberg: 5/5/21

Sendenhorst: 4/7/8

Telgte: 32/17/120

Wadersloh: 4/27/0

Warendorf: 18/12/40.