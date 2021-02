Ab sofort alles auf Null

„ Bitte ruf mich sofort an, wenn Du diese Nachricht liest.“ Die Mitteilung erreichte Martina Gutzeit am 1.Februar an ihrem Arbeitsplatz. Die medizinische Fachangestellte und Heilpraktikerin meldete sich sofort bei Ehemann Frank . „Der Lebensgefährte Deiner Mutter ist positiv auf Corona getestet worden.“ Der Schock saß tief. Noch am Sonntag hatten sie den 87-Jährigen besucht und beim Anziehen geholfen. Ein sofortiger Anruf beim Kreisgesundheitsamt führte das Ehepaar aus Ahlen direkt in die häusliche Quarantäne. „Wir konnten nichts mehr regeln, nichts einkaufen“, bedauern beide. Am ersten Tag glühten die Telefondrähte. Berufliche Termine mussten abgesagt werden, die Kollegen neue Dienstpläne erstellen. Hart traf Frank und Martina der Verzicht auf die Betreuung ihres Enkelkindes. Dreimal in der Woche war die Eineinhalbjährige bei Oma und Opa. Eine große Solidarität erlebten Gutzeits in den nächsten Tagen. Die beiden Söhne, Kolleginnen und Kollegen und Freunde boten ihre Hilfe an und unterstützten beim Einkauf. „Oft waren dann neben den gewünschten Artikeln noch kleine süße Überraschungen dabei“, freuen sie sich noch heute über die nette Geste.

Vollen Einsatz zeigten auch die Nachbarn im Fünf-Familien-Haus. Nach Rücksprache mit dem Kreisgesundheitsamt wurden Zeiten vereinbart, in denen das Paar den Hausflur benutzen konnte, um Wäsche im Keller zu waschen, Post zu holen oder Müll wegzubringen.

Das alles erfolgte unter strengsten hygienischen Vorsichtsmaßnahmen: kein Geländer anfassen, vorher Hände desinfizieren und Maske tragen. Waren die ersten beiden Tage noch mit der Organisation gut ausgefüllt, stellte sich spätestens danach große Unruhe ein.

Zwar ist die Wohnung mit 168 Quadratmetern groß und mit einem Balkon ausgestattet, doch fehlte den beiden der persönliche Kontakt zur Familie, zu Freunden und Arbeitskollegen. Während Martina ihrem Hobby Stricken nachging, verpasste Frank kein Fußballspiel.

Die Knobelbrüder versorgten ihn mit einem Kasten Bier, nachdem die Vorräte aufgebraucht waren. Kollegin Gisela brachte hausgemachte Frikadellen.

Und als Frank der Gemüseauflauf zu langwe

Die Kollegin brachte Frikadellen

ilig war, bat er seine Frau: „Ruf mal Gisela an und bitte um Nachschub.“ Durch eine Unachtsamkeit ging dann auch noch das Ceranfeld des Herdes kaputt. Mittlerweile hatte sich das Ordnungsamt eingeschaltet und die häusliche Quarantäne vom 1. bis 14. Februar verordnet. Der amtliche Bescheid erklärte auf fünf Seiten die dafür erforderlichen Voraussetzungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Dann spitzte sich die Lage dramatisch zu: Der erkrankte Lebensgefährte kam ins Krankenhaus, zwei Tage später stellten sich auch bei der Mutter Symptome ein, so dass auch sie im Krankenhaus behandelt werden musste. „Das Gefühl, ihnen nicht beistehen zu können, war schlimm“, blicken die beiden zurück.

Freunde und Helfer im Einsatz Foto: Angelika Knöpker

Nach acht Tagen Quarantäne lagen die Nerven blank. „Der Gang zum Postkasten war schon ein Stück Freiheit“, erinnert sich Frank und denkt an das positive Gefühl beim Einatmen der frischen Luft.

Mit Tränen in den Augen verfolgte er am Fenster, wie seine Nachbarn seinen Schneedienst übernahmen.

„Macht Euch keine Sorgen“, mit diesen Worten reagierte die Hausgemeinschaft auf jede Anfrage und unterstützte, wo immer sie konnte. Ein Tisch mit Desinfektionsmittel vor der Wohnungstür erleichterte den Umgang. Viel Hilfe fanden sie auch bei der Mitarbeiterin im Gesundheitsamt: „Wir hatten mehrmals Kontakt, und sie hat all unsere Fragen geduldig beantwortet.“ Da beide keine Symptome hatten, durften sie nach zehn Tagen zum Test. Leichter gesagt als getan. Die Hausärztin bestand auf Anreise im Auto. So schaufelten die Nachbarn die Einfahrt zur Garage vom meterhohen Schnee frei, und los ging es. Eine halbe Stunde nach der Testung kam die erlösende Nachricht per Fax: Beide Testergebnisse waren negativ, so dass die Quarantäne nach zehn statt der 14 Tage abgebrochen werden konnte. Die Nachricht vom Tod des Lebensgefährten der Mutter trübte jedoch die ausgelassene Stimmung an diesem Tag.

Fazit: „Wir sind froh, symptomfrei und gesund geblieben zu sein“, sagen die Gutzeits heute. Stolz sind sie auf ihren Bekannten- und Nachbarschaftskreis für die rührige Unterstützung. Arbeiten dürfen, Spaziergänge machen und vor allem das Enkelkind wieder zu betreuen – das genießen sie jetzt in vollen Zügen wohl wissend, dass das nicht so selbstverständlich ist.