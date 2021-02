)In Liesborn kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Gefahrguteinsatz bei dem etwa 250 Liter Düngemittel ausliefen. Feuerwehr und Polizei, sperrten vorsorglich den Bereich rund um die Bäggerie ab. Einige Liter der Flüssigkeit liefen in das Abwassernetz, hierzu verständigte die Feuerwehr, das Ordnungsamt und die untere Wasserbehörde.

Das Gespann eines Traktors hat Düngemittel verloren. Foto: Max Lametz

Eine Gefahr bestand aber nicht. Mit Sägespänen und Bindemittel nahm die Feuerwehr Liesborn die ausgetretene Menge auf, und reinigte anschließend die Fahrbahn. Der 53-jährige Fahrer aus Liesborn, der das Gespann steuerte, wurde bei dem Unfall nicht verletzt.