Drei weitere Todesfälle und 31 Coronavirus-Neuinfektionen gab das Kreisgesundheitsamt am Freitag (26. Februar) bekannt. Ein 78-jähriger Mann aus Ahlen verstarb in einem Krankenhaus außerhalb des Kreisgebiets, ein 64-jähriger Mann aus Ahlen in einem Krankenhaus und ein 92-jähriger Mann aus Telgte in einer Pflegeeinrichtung. Damit steigt die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen, im Kreis Warendorf seit März 2020 auf 199.

Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 steigt seit März auf 199

Die Gesamtzahl der Infektionen im Kreis Warendorf stieg auf 8315 (Vortag: 8284) Fälle. Hiervon sind 7882 (Vortag: 7862) Menschen inzwischen wieder genesen. Akut infiziert sind 234 (Vortag: 226) Personen.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 19 Patienten stationär behandelt, davon fünf intensivmedizinisch, hiervon zwei mit Beatmung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut RKI und Landeszentrum Gesundheit liegt bei 42,5 (Vortag: 42,1).

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 55 aktive Fälle, 64 Tote, Inzidenz 53

Beckum:41/28/35

Beelen: 0/1/0

Drensteinfurt: 16/5/45

Ennigerloh: 11/7/30

Everswinkel: 3/1/31

Oelde: 17/22/44

Ostbevern: 17/2/91

Sassenberg: 7/5/28

Sendenhorst: 4/7/8

Telgte: 37/18/95

Wadersloh: 5/2716

Warendorf: 19/12/30