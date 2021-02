Breites Bündnis für den Haushalt

Der Pandemie zum Trotz setzt der Kreis neue Schwerpunkte in den Bereichen Mobilität und Klimaschutz. In diesem Jahr geht das, weil die Kommunen ihre Coronaschäden bis zu 50 Jahre abschreiben können. Doch die Finanzhilfen sind gestundete Kredite. Die Rechnung muss beglichen werden – später. Auf die Einstellung eines Mobilitätsmanagers hätte der Kreis angesichts der Finanznot, die schon im nächsten Jahr erwartet wird, besser verzichtet. Im Moment steht nicht einmal fest, was dieser Mobilitätsmanager überhaupt leisten soll. Das Konzept für seine Arbeit muss der neue Stelleninhaber wohl selbst schreiben. Durch die Pandemie verändern wird sich die Arbeitswelt. Mehr Home-Office ist möglich. Deswegen kann sich FDP-Politiker Markus Diekhoff, Anhänger der B 64n, vorstellen, dass das Ausbauprojekt abgespeckt wird, weil nicht mehr so viele auf der Straße unterwegs sind. Ein Schwenk, der bis vor kurzem unvorstellbar war.