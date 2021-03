Im Kreis Warendorf waren am Dienstag 27 Menschen weniger akut mit dem Coronavirus infiziert als am Vortag. 196 Personen sind aktuell infiziert. Seit Beginn der Pandemie wurden 8359 Coronafälle registriert (Vortag: 8357). Ebenfalls gestiegen sind die Gesundmeldungen: 7962 (Vortag: 7933). Insgesamt sind 201 Menschen in Zusammenhang mit Corona verstorben. In den Krankenhäusern im Kreis werden 16 Patienten behandelt, davon fünf intensivmedizinisch, zwei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 41,8 (Vortag: 42,1). Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 39 aktive Fälle, 66 Tote, Inzidenz 60,9

Beckum: 25/28/13,6

Beelen: 1/1/16,3

Drensteinfurt: 12/5/12,9

Ennigerloh: 6/7/30,3

Everswinkel: 2/1/20,7

Oelde: 15/22/37,6

Ostbevern: 18/2/99,9

Sassenberg: 9/5/42,1

Sendenhorst: 4/7/15,2

Telgte: 42/18/130,6

Wadersloh: 8/27/39,5

Warendorf: 15/12/18,8.