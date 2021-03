Typischerweise sinken die Arbeitslosenzahlen im Frühjahr. Diese saisonale Entwicklung ist bislang ausgeblieben“, erläutert Joachim Fahnemann , Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, und fügt an: „Im Gegenteil: Die Arbeitslosigkeit ist leicht gestiegen. Der schon lang andauernde zweite Lock-Down zeigt seine Wirkung. Nicht alle Unternehmen schaffen es, ihre Mitarbeiter zu halten.“ Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Februar gegenüber dem Vormonat um 73 Personen auf 8100. Die Arbeitslosenquote blieb stabil und lag bei 5,1 Prozent. Insgesamt lag die Arbeitslosigkeit um neun Prozent höher als im Vorjahr. Verglichen mit Februar 2020 waren zuletzt 669 Männer und Frauen mehr arbeitslos.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sank von Ende März bis Ende Juni 2020 um 775 Personen. Das entspricht einem Rückgang um 0,8 Prozent. „Damit hat sich der erste Lock-Down nicht so stark ausgewirkt, wie befürchtet“, so Fahnemann. Dass der Rückgang in diesem Zeitraum nicht größer ausgefallen ist, sei dem massiven Einsatz von Kurzarbeitergeld zu verdanken.

Trotz der andauernden Einschränkungen durch die Pandemie wird in einige Betrieben Personal gesucht. So meldeten Unternehmen und Verwaltungen 629 neue offene Stellen, 185 mehr als im Januar. Insgesamt standen Arbeitslosen und Arbeitsuchenden 2875 gemeldete Stellenangebote zur Verfügung, neun weniger als im Vormonat. Stellenzugänge gab es im Einzelhandel und im Baugewerbe. „Insgesamt ist die Zurückhaltung der Unternehmen bei ihrer Personalnachfrage aber deutlich spürbar“, so der Agenturleiter. Seit Jahresbeginn meldeten die Unternehmen 1073 neue Stellenangebote, 267 weniger als im Vorjahreszeitraum.