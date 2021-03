Geiz zerstört bäuerliche Strukturen

Wie man es dreht und wendet: Es passt einfach nicht. „Alle rufen nach Veränderung. Aber keiner will sie bezahlen. Das funktioniert nicht“, so die Landwirte Andreas Westermann (Ennigerloh) und Matthias Finkenbrink (Freckenhorst), beide Vorstandsmitglieder im Landwirtschaftlichen Kreisverband.

Niedrige Preise, steigende Kosten, Bürokratieflut, Akzeptanzverlust, Importdruck durch Waren mit niedrigeren Produktionsstandards, Absatzeinbrüche durch ASP und Corona – eine Liste an Schreckensmeldungen. Gebündelt eine Katastrophe. Harte Zeiten für die Landwirtschaft.

Der Verbraucher bekommt davon wenig mit: Die Regale im Einzelhandel sind gefüllt. Auch im dritten Dürrejahr. „Bei uns in Flintrup hat die Hälfte der Vollerwerbsbetriebe in den letzten zehn Jahren dichtgemacht. Ende. Ställe leer. Deutschlandweit haben 70 Prozent der Ferkelerzeuger in den letzten 20 Jahren aufgegeben. Und der Strukturwandel ist noch nicht zu Ende“, so Matthias Finkenbrink, selbst Ferkelerzeuger.

Niedrige Preise, steigende Kosten, Bürokratieflut, Akzeptanzverlust und vieles mehr – eine Liste an Schreckensmeldungen

„Wir sind Dienstleister und bereit, den Anforderungen von Gesellschaft und Politik nachzukommen. Aber bitte nachhaltig. Nicht heute so und morgen anders. Denn wir investieren enorme Summen, um den hohen Standards gerecht zu werden. Dafür brauchen wir Planungssicherheit. Wir können nicht alle zwei Jahre unsere Ställe einreißen, weil es neue Vorschriften gibt“, so Westermann.

Und wenn nicht? Dann schreitet der Strukturwandel schneller voran. Im Moment scheint das für viele kein Problem zu sein. Im Gegenteil: Politik und Gesellschaft wünschen offenbar den Systemwechsel. Aber ein Wechsel nach dem Motto „Mehr Leistung – ohne finanziellen Ausgleich“, wird es nicht geben. „Wir sind Wirtschaftsbetriebe. Das würde kein anderes Unternehmen machen“, so Westermann. Nein, der Systemwechsel wird ein anderer sein: Immer mehr Betriebe werden aufgeben. „Wir Älteren fahren auf Sicht. Aber die jungen Leute müssen Gas geben, Millionen in die Hand nehmen und in die Zukunft investieren. Dafür fehlt ihnen die Perspektive. Deshalb steigen viele aus dem Agrarbereich aus“, so Finkenbrink. Berufskollege Westermann stimmt ihm zu: Heute gebe es noch bäuerliche Familienbetriebe. Aber der Verwaltungsaufwand mache fast 40 Prozent ihrer Arbeit aus. „In 15 Jahren reden wir vielleicht von industrieller Landwirtschaft. Und beziehen einen Großteil der Ware aus dem Ausland mit Produktionsstandards, die heute verpönt sind.

Ist ein solcher Systemwechsel gewollt? Oder sollte man mit heutigen landwirtschaftlichen Strukturen nicht sensibler umgehen?“, so Westermann und betont: Die landwirtschaftlichen Betriebe könnten die Anforderungen von Politik und Gesellschaft erfüllen. Aber die Preise müssten stimmen. Das gelte für alle Bereiche. Beispiel Insektenschutz: „Auch da sind wir aktiv“, so der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende. Aber die Landwirtschaft verdiene auf dem Acker ihr Geld. Wenn der Bauer statt Weizen zu säen Blühflächen anlege, müsse das bepreist werden.

Mit einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis wäre ein vernünftiger Systemwechsel zu schaffen.

Die beiden Landwirte sind überzeugt: Mit einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis wäre ein vernünftiger Systemwechsel zu schaffen, der die Stärken der Landwirtschaft, gute Lebensmittel nach hohen Standards und gutem Tierwohl zu produzieren, mit den hohen Ansprüchen von Gesellschaft und Politik verbinde.

Dass Gesellschaft und Politik für einen solchen Systemwechsel offenbar noch nicht bereit seien, hat nach Meinung der beiden Bauern die Tatsache gezeigt, dass Lidl mit seinem Vorstoß in diese Richtung schon nach wenigen Wochen gescheitert ist: Um dem Fleischdumping entgegenzuwirken, hatte der Discounter sieben Wochen den Preis bei zehn Schweinefleischprodukten um einen Euro pro Kilo angehoben. Das Ergebnis: Der Verbraucher ging zur Konkurrenz, die rieb sich die Hände und freute sich, statt auf den Zug aufzuspringen und ebenfalls einen Mehrwert an der Theke zu generieren. „Der Markt ist noch nicht zur Veränderung bereit. Eine größere Wertschätzung, auch für mehr Tierwohl, ist gesellschaftlich nicht gewollt“, so Westermann. Ein vernünftiger Systemwechsel sei nicht in Sicht.