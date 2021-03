„Du bist so ganz anders. Bist eine Spaßbremse, wenn es ums Feiern geht, ziehst Dich zurück.“ Wie oft hatte Sandra L. diesen Satz schon gehört. Die 55-Jährige ist als Kind von ihren Eltern körperlich misshandelt und im Alter von elf Jahren von einem „Freund“ der gut situierten Beamtenfamilie sexuell missbraucht worden. Im September 2019 hat sie die Selbsthilfegruppe „an-ders-sein“ gegründet. Ihr gehören sieben Betroffene im Alter von 30 bis 70 Jahren aus dem Kreis Warendorf an, die sich zweimal monatlich zum Austausch treffen, in Corona-Zeiten digital.