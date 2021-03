Inzwischen ist sie das erste Mal geimpft. Alles ist gut gelaufen – auch mit dem Impfstoff von Astrazeneca. Aber der Weg zur Impfung war für Andrea Rolf lang. Die Physiotherapeutin gehört zu den priorisierten Berufsgruppen, die vorzeitig geimpft werden können – etwa, weil sie in Heimen oder auch in den Häusern ihrer Klienten im Einsatz sind. Das ist bei Rolf der Fall. Ein mulmiges Gefühl lässt sich bei diesen Arbeitseinsätzen nicht vermeiden. Wer will sich schon einem größeren Risiko aussetzen? Daher war die junge Frau natürlich hellhörig, als ihr ein befreundeter Kollege aus dem Kreis Steinfurt erzählte, er sei bereits geimpft. Alles sei schnell und unkompliziert gelaufen.