Die Gesamtzahl der Infektionen seit März des vergangenen Jahres liegt bei 9146 (Vortag: 9101). Davon gelten 8499 (Vortag: 8448) als wieder gesundet. 208 Menschen im Kreis Warendorf sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 21 Patienten stationär behandelt, davon acht intensivmedizinisch, hiervon vier mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt wie bereits am Vortag bei 77,4. Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 130 aktive Fälle, 67 Verstorbene, Inzidenz: 133,3

Beckum: 37/28/32,6

Beelen: 9/1/16,3

Drensteinfurt: 4/5/25,7

Ennigerloh: 33/8/75,7

Everswinkel: 8/1/31

Oelde: 50/23/88,9

Ostbevern: 63/3/318

Sassenberg: 8/6/28,2

Sendenhorst: 17/7/75,8

Telgte: 26/20/50,2

Wadersloh: 10/27/39,5

Warendorf: 44/12/53,8