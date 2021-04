Erst am Dienstag hatte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart verkündet, dass es sechs bis acht Modellregionen geben solle. Dazu hatte er einen umfangreichen Anforderungskatalog vorgestellt und eine Bewerbungsfrist bis Mittwoch eingeräumt.

„Angesichts der nur kurzen Vorbereitungszeit von 24 Stunden haben wir die Ärmel hochgekrempelt und mit allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern innovative Projekte für Öffnungsschritte entworfen“, erklärt Dr. Gericke in einer Pressemitteilung. Dabei wurden einzelne, abgrenzbare Projekte in den Mittelpunkt der Überlegungen gestellt, wie es vom Ministerium vorgegeben wurde. Die Projekte kommen aus den Bereichen Freizeitgestaltung, Leistungssport, Kultur, Einzelhandel und Bildung.

Eine flächendeckende Öffnung einzelner Bereiche, wie etwa der Außengastronomie, ist im Anforderungskatalog des Landes ausdrücklich nicht vorgesehen.

Rund ein Dutzend Projekte

Konkret seien dem Wirtschaftsministerium rund ein Dutzend Projekte – einvernehmlich vorgeschlagen von den Bürgermeistern – gemeldet worden, teilte Felix Höltmann von der Pressestelle des Kreises auf Nachfrage mit. Sie betreffen unter anderem Frei- und Schwimmbäder im Kreisgebiet, Kinos in Ahlen, Warendorf und Ennigerloh, Liesborner Museumskonzerte, Angebote im Bürgerhaus Telgte und in Museen, Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkunstschule /Musikschule in Sendenhorst, das Gastronomieangebot in Warendorf und Beelen oder auch den Trainingsbetrieb und Sportveranstaltungen der Deutschen Reiterliche Vereinigung in Warendorf und beim Handball-Leistungszentrum der Ahlener SG.

Bewerbung ruht auf mehreren Säulen

„Unser konsequenter Einsatz digitaler Technik bei der Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt, die umfangreichen Testmöglichkeiten in jeder Kommune, der flächendeckende Einsatz der ,Luca’-App, die mit der Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt kompatibel ist, und die enge Zusammenarbeit mit unseren Kommunen sind Grundlage unserer Bewerbung“, erklärt der Landrat. „Wir sind überzeugt, ein realistisches Konzept vorgelegt zu haben, das verantwortungsvolle Öffnungsschritte unter kontrollierten Bedingungen ermöglicht.“ So könnten mehr Freiheit ermöglicht werden, ohne steigende Ansteckungszahlen zu riskieren.

Inwiefern das Ministerium den Vorschlägen des Kreises zustimmen wird, werde dieser voraussichtlich am Dienstag erfahren, so Höltmann.