Es klingt paradox: „Lassen Sie uns noch mal was Fröhliches singen.“ Ausgerechnet diesen Wunsch äußern viele Menschen, die kurz vor dem Sterben sind. Doch Ursula Skuplik versteht die Bitte. „Mit Musik wird das Leben noch einmal lebendig. Viele Erinnerungen kommen hoch“, erklärt die Musiktherapeutin, die jede Woche für (mindestens) 90 Minuten auf der Palliativstation des Warendorfer Josephs-Hospitals im Einsatz ist. Der Wunsch nach einem fröhlichen Lied Eine Arbeit, die der Oelderin, die an der Schule für Musik im Kreis Warendorf unterrichtet, sehr gut gefällt. „Es stimmt natürlich: Auf der Palliativstation komme ich mit dem Tod in Berührung.