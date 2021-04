Die Termine im Impfzentrum waren schnell vergeben. 7000 zusätzliche Dosen mit dem Impfstoff von Astrazeneca hatte der Kreis Warendorf vom Land erhalten. 2200 dieser Dosen gingen an das Impfzentrum in Ennigerloh, 4800 an Hausarztpraxen im Kreis. Die Impf-Einheiten stammten aus dem Sonderkontingent für über 60-Jährige.

„ Nach 19 Stunden habe ich nachts eine Bestätigung meiner Registrierung bekommen. Dann waren alle Termine weg. Nach 19 Stunden habe ich nachts eine Bestätigung meiner Registrierung bekommen. Dann waren alle Termine weg. “ Werner Schniedermann

Doch nicht jeder, der bei dieser Sonderaktion einen Termin im Impfzentrum machen wollte, bekam auch einen. Das liegt zum einen daran, dass der Kreis an dem relativ kleinen Standort in Ennigerloh nicht unbegrenzt Impfstraßen draufsatteln konnte. Zum anderen gab es beim Versand der Registrierungsmails Probleme mit einzelnen E-Mail-Providern, wie die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KV) informiert. Diese Erfahrung machte auch Werner Schniedermann aus Everswinkel. „Nach 19 Stunden habe ich nachts um 3 Uhr 30 eine Bestätigung meiner Registrierung bekommen. Damit wäre theoretisch eine Anmeldung möglich gewesen. Natürlich waren dann alle Termine weg. Offensichtlich war auch T-online überlastet.“ Denn Bekannte hätten die gleichen Probleme bei der Anmeldung gehabt. Deren Kinder hätten aber über einen anderen Server Termine aus Hamburg und Dortmund reservieren können, sogar in anderen Kreisen.

Impfwillige wichen auf andere Kreise oder Städte aus

Eine Zahl, wie viele Impfwillige in andere Kreise oder Städte ausgewichen sind, konnte die KV auf Nachfrage nicht nennen. Eine Sprecherin bestätigte aber, dass es möglich war, auf andere Impfzentren auszuweichen.

Abgesehen vom Sonderkontingent beginnen die Hausarztpraxen jetzt auch mit der Impfung von chronisch Kranken, die den Impfstoff von Biontech erhalten. Hausärzte, die sich an dieser Aktion beteiligen wollten, wurden von der KV aufgefordert, sich beim Kreis Warendorf registrieren zu lassen. „Bislang haben sich 25 Praxen bei uns gemeldet“, sagt Kreissprecher Felix Höltmann. Nur zehn dieser kooperierenden Hausärzte stimmten auch einer Veröffentlichung dieses Angebotes auf der Homepage des Kreises zu.

Dass sich bislang nur relativ wenige Hausärzte an der Aktion beteiligen wollen, erklärt Höltmann mit dem Hinweis darauf, dass noch immer Impfstoff fehle.