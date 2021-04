Coronabedingt hat die erste Vorstandssitzung von 8Plus-Vital NRW im Kreis Warendorf im Jahr 2021 digital stattgefunden. Dies hat das Beschlussgremium aus der 8Plus-Region aber nicht davon abgehalten, weitere tolle Projekte zu beschließen.

Mit den Förderprogrammen Vital NRW und dem Regionalbudget stehen der Region zwei Möglichkeiten zur Verfügung, um Projekte finanziell zu unterstützen. Diese Ideen können von Bürgern, Vereinen und Akteuren aus den Kommunen Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst und den Ortsteilen von Warendorf entwickelt und umgesetzt werden. Mit zwei Vital-Projekten und sechs Kleinprojekten aus dem Regionalbudget ist der Start in das Jahr 2021 vielversprechend, aber für die noch zur Verfügung stehenden Fördermittel in beiden Programmen werden weitere Projektideen gesucht.

Insgesamt 22 Projekte mit einem Fördervolumen zwischen 3000 und 140 000 Euro sind im Rahmen des Vital NRW-Programms seit 2017 beschlossen und zum größten Teil bereits umgesetzt worden. In der konkreten Planung sind die beiden Projekte „Umweltbildungsmobil für die beiden Regionen GT8 (Kreis Gütersloh) und 8Plus (Kreis Warendorf)“ von der Abfallwirtschaftsgesellschaft sowie das Projekt „Digitales Schaufenster für Sendenhorst und Albersloh“ von der Stadt Sendenhorst.

Aktuell stehen noch rund 330 000 Euro Fördermittel aus dem Programm zur Verfügung, die bis 2023 in innovative Projekte investiert werden können. „Die Fördermittel müssen noch in diesem Jahr gebunden werden, eine Umsetzung kann dann aber bis Juni 2023 erfolgen“, erläutert Regionalmanagerin Jana Uphoff-Overhues .

Umsetzung von Kleinprojekten wird mit Förderquote von 80 Prozent unterstützt.

Seit 2019 wird mit dem Förderprogramm Regionalbudget in der 8Plus-Region die Umsetzung von Kleinprojekten mit Gesamtkosten von maximal 20 000 Euro und einer Förderquote von 80 Prozent unterstützt. Auch dieses Programm wurde bereits sehr gut angenommen. Dabei sind Ideen wie Ruhebänke und Picknickplätze, Bücherschränke und ein Kletter-Boulderblock mit Mehrgenerationstreffpunkt in Oelde-Lette umgesetzt worden. Für das Jahr 2021 sind bereits sechs Ideen beschlossen worden, dazu gehören die Neugestaltung des Vorplatzes am Zentrum für Bewegung und Begegnung in Sendenhorst, die Verweiloase auf dem Marktplatz in Drensteinfurt, ein Mehrgenerationentreffpunkt an der Eichendorff-Siedlung in Ostbevern sowie eine neue Tischtennisplatte für den Bürgerpark in Enniger. Die noch freien Fördermittel von rund 130 000 Euro sollen im Mai in der Vorstandssitzung gebunden werden. Kreative Ideen müssen zuerst der Regionalmanagerin Jana Uphoff-Overhues vorgestellt werden und im Anschluss dem Beschlussgremium. Die Frist für Projektideen, die im Mai vorgestellt werden sollen, ist der 26. April.