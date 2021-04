Nur Regionales in der Kiste

Gegründet und bekannt wurde sie als „Annis Bauernbox“. Und dann nahm diese „Bauernbox“, die quasi ein Online-Hofladen ist, seit Herbst vergangenen Jahres ihren Weg auf und entwickelte sich zur „Münsterländer Bauernbox“, einer Genossenschaft mit mehr als 20 Landwirten und Lebensmittelproduzenten aus dem Münsterland.

Die Gründungsmitglieder der „Münsterländer Bauernbox“ sind Annika Ahlers , Daniela Isfort, Hendirk Homann, Burkhard Voss, Christoph Vienenkötter, Birgit Schulte Bisping (vertreten durch Sebastian Schulte Bisping), Leonhard Große Kintrup, Josef Freitag, Paul Rohlmann, Johanna Austermann, Thomas Hidding, Birgit Hövener, Meinolf Ahlers, Wladimir Jurotschkin und Christof Konermann.

Boxenstopps eingerichtet

Das Ansinnen der Initiatoren: „Wir in der ,Bauernbox’ ackern gemeinsam nach dem Motto: Landliebe statt Fernbeziehung. Das alles, um die Vielfalt der Region zu erhalten und zu fördern.“

Die „Bauernbox“ hat ihre Wurzeln im Kreis Warendorf, und zwar in Everswinkkel. Jetzt sind auch Boxenstopps, also Abholstellen für die „Bauernbox“ in Everswinkel und Rinkerode eingerichtet. Der ortsansässige Everswinkeler Landwirt Christoph Vienenkötter bietet in der „Bauernbox“ seine Kartoffel- und Eier-Erzeugnisse an, und die Gründerin der Bauernbox, Annika Ahlers freut sich, dass die Box in ihrem Heimatort jetzt einen Boxenstopp anbieten kann – gemeinsam mit der Bäckerei Schmitz. In Rinkerode hat die Fleischerei Lechtermann an der Albersloher Straße einen Boxenstopp eingerichtet.

Abholung immer donnerstags

Jeden Donnerstag werden die vorbestellten „Bauernboxen“ dort zur Abholung bereitgestellt. Bestellschluss im Online-Hofladen www. bauernbox.com ist mittwochs um 20 Uhr. Bis dahin kann die Box individuell gefüllt werden mit dem vielfältigen Lebensmittelangebot der teilnehmenden Bauern aus dem Münsterland. Mehr als 600 regionale Produkte stehen zur Verfügung.