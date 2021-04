Für gewöhnlich lädt Schule für Musik im Frühjahr zum „Tag der offenen Tür“ ein. „Coronabedingt haben wir uns eine neue Möglichkeit überlegt: Über Links auf der Homepage der Musikschule gelangt man zu verschiedenen digitalen Tagen der offenen Tür, geordnet nach den Städten und Gemeinden des Kreises“, stellt Landrat Dr. Olaf Gericke das diesjährige Format vor. Hier können alle Interessierten einen persönlichen Beratungstermin für diejenigen Instrumente buchen, die sie spannend finden“, erläutert Musikschulleiter Holger Blüder in einer Pressenotiz. Für die Orte Beckum, Wadersloh, Oelde und Ennigerloh findet die Instrumentenberatung am Samstag (24. April) statt, für Beelen, Everswinkel, Ostbevern, Sassenberg und Warendorf am 8. Mai. Am 29. Mai kann eine Beratung für Ahlen und Sendenhorst gebucht werden.