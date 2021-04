Das Kreisjugendamt schafft immer mehr Kita-Plätze, 6735 sollen es zu Beginn des neuen Kita-Jahres am 1. August sein. Dies kostet richtig Geld: 70,6 Millionen Euro. Den Löwenanteil übernimmt das Land, 22,7 Millionen bezahlt der Kreis und 5,6 Millionen müssen die Eltern aufbringen. Sie werden je nach Einkommen unterschiedlich zur Kasse gebeten – auch eine einheitliche Regelung für die vier Jugendämter im Kreis (Ahlen, Beckum, Oelde und das Kreisjugendamt) fehlt. Heftige Diskussionen über Höhe der Elternbeiträge in Ahlen Heftige Diskussionen über die Höhe der Elternbeiträge gab es zuletzt in Ahlen. Dort kritisierte der Elternbeirat des Jugendamtes, dass die Kosten für Kinderbetreuung zum Luxus würden.