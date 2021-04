Einen Anstieg der Infektionszahlen mit dem Coronavirus meldet der Kreis Warendorf am Freitag: 29 Personen mehr als noch am Vortag sind infiziert. Aktuell zählt der Kreis nun 921 akut Infizierte. Seit März des vergangenen Jahres wurden insgesamt 10 378 (Vortag: 10 272) Infektionen registriert. Als gesundet gelten 9239 (Vortag: 9162) Personen. Unverändert 218 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 41 Patienten stationär behandelt, davon elf intensivmedizinisch, hiervon acht mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 182,5 (Vortag: 171,1). Die aktuellen Fallzahlen in den einzelnen Städten und Gemeinden:

Ahlen: 287 aktive Fälle, 70 Verstorbene, Inzidenz: 310,5

Beckum: 97/30/133,1

Beelen: 21/1/277,6

Drensteinfurt: 40/5/160,7

Ennigerloh: 38/10/106

Everswinkel: 23/1/144,7

Oelde: 126/25/215,5

Ostbevern: 19/3/118,1

Sassenberg: 79/6/281,8

Sendenhorst: 34/7/98,5

Telgte: 18/21/50,2

Wadersloh: 34/27/79

Warendorf: 105/12/185,7