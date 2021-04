Zum Schluss wurde verbal abgerüstet. Aber zuvor ging es im Kreisausschuss ordentlich zur Sache – durchaus lautstark. Landrat Dr. Olaf Gericke kann dennoch aufatmen. Die Bezirksregierung hat die in einer Dienstaufsichtsbeschwerde vom Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Dennis Kocker, erhobenen Vorwürfe als gegenstandslos zurückgewiesen. Hintergrund ist die Kita-Affäre in Ost­bevern. Der Landrat hatte nur zwei CDU-Mitglieder und den damaligen Bürgermeister über seine Bedenken in Bezug auf die Investoren informiert. Dies hatte ­Kocker als unzulässigen Wahlkampf gewertet.