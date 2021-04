Akute Corona-Fälle: Kreis überschreitet 1000er-Marke

Die Zahl der akuten Coronafälle im Kreis Warendorf hat die 1000er-Marke überschritten. Das meldet das Kreisgesundheitsamt am Sonntag. 1002 Menschen sind derzeit von einer Coronainfektion betroffen. Das sind 81 mehr als am Freitag.

Insgesamt wurden am Wochenende 148 Neuinfektionen registriert, so dass die Zahl aller bekannten Coronafälle seit März 2020 bei 10 526 liegt. Davon sind 9306 Personen wieder genesen. 218 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

In den Krankenhäusern im Kreis werden derzeit 39 Patienten stationär behandelt, davon 13 intensivmedizinisch, hiervon neun mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) bei 179,6 (Freitag: 182,5).

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 315 aktive Fälle (+28), 2696 Gesundete (+18), 70 Verstorbene, insgesamt 3081 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+46)

Beckum: 107 aktive Fälle (+10), 1208 Gesundete (+9), 30 Verstorbene, insgesamt 1345 Infektionen (+19)

Beelen: 26 aktive Fälle (+5), 170 Gesundete (+1), 1 Verstorbener, insgesamt 197 Infektionen (+6)

Drensteinfurt: 43 aktive Fälle (+3), 279 Gesundete (+3), 5 Verstorbene, insgesamt 327 Infektionen (+6)

Ennigerloh: 46 aktive Fälle (+8), 686 Gesundete (+4), 10 Verstorbene, insgesamt 742 Infektionen (+12)

Everswinkel: 32 aktive Fälle (+9), 186 Gesundete, 1 Verstorbener, insgesamt 219 Infektionen (+9)

Oelde: 131 aktive Fälle (+5), 1265 Gesundete (+11), 25 Verstorbene, insgesamt 1421 Infektionen (+16)

Ostbevern: 19 aktive Fälle, 348 Gesundete, 3 Verstorbene, insgesamt 370 Infektionen

Sassenberg: 73 aktive Fälle (-6), 351 Gesundete (+10), 6 Verstorbene, insgesamt 430 Infektionen (+4)

Sendenhorst: 36 aktive Fälle (+2), 295 Gesundete (+2), 7 Verstorbene, insgesamt 338 Infektionen (+4)

Telgte: 22 aktive Fälle (+4), 529 Gesundete, 21 Verstorbene, insgesamt 572 Infektionen (+4)

Wadersloh: 34 aktive Fälle, 439 Gesundete (+2), 27 Verstorbene, insgesamt 500 Infektionen (+2)

Warendorf: 118 aktive Fälle (+13), 854 Gesundete (+7), 12 Verstorbene, insgesamt 984 Infektionen (+20)