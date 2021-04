Bis zu zwei enge Kontaktpersonen von Schwangeren und von Pflegebedürftigen, die nicht in einer Pflegeeinrichtung leben, können sich ab sofort für eine Coronaimpfung im Impfzentrum Ennigerloh anmelden. Die Rahmenbedingungen sowie die Anmeldung sind auf der Homepage des Kreises zu finden.

„Dieses Angebot hängt von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab, so dass möglicherweise nicht alle berechtigten Personen einen Impftermin buchen können“, erläutert Brigitte Klausmeier, Gesundheitsdezernentin des Kreises. „Kontaktpersonen von Schwangeren können sich auch in den gynäkologischen Praxen impfen lassen“, so Klausmeier weiter.

Zum Nachweis ihrer Berechtigung müssen die Impflinge neben weiteren Unterlagen auch eine Bescheinigung zum Impftermin mitbringen. Diese kann ebenfalls im Internet heruntergeladen werden.