28 Coronabedingte Einsätze verzeichnete die Kreispolizeibehörde zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (6 Uhr). Hinsichtlich der Ausgangssperre stellten die Polizisten bei stichprobenartigen Kontrollen sieben Verstöße fest. Gemessen an der Einwohnerzahl des Kreises ist das eine sehr geringe Zahl. Bei den übrigen Einsätzen schritten die Beamten wegen fehlendem Abstand, nicht getragener Masken oder mehr als zwei Haushalte in einem Fahrzeug ein. Auflösen mussten die Einsatzkräfte eine Zusammenkunft von rund zwanzig Jugendlichen an der Ems in Westbevern-Vadrup. Als Polizisten nach einem Zeugenhinweis den Rastplatz in der Nathmannsheide aufsuchten, flüchteten mehrere Personen über die Emsbrücke. Von 14 verbliebenen Jugendlichen stellten die Beamten die Personalien fest und leiteten den Bericht an der Ordnungsamt weiter. Im erzieherischen Gespräch suchten die jungen Menschen zunächst nach Ausreden, zeigten sich dann doch einsichtig und fuhren nach einem erteilten Platzverweis auf ihren Fahrrädern zurück nach Münster.