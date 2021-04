Aluminium ist im Vergleich zu anderen Metallen relativ weich, leicht und zäh. Diese Eigenschaften macht sich Gülsen Karaca zunutze: Sie hat sich mit Hilfe des Jobcenter Kreis Warendorf selbstständig gemacht und mit ihrer Firma G.U.T. ALUSYS einen Handel mit Aluminiumsystemen rund um Haus und Garten sowie mit Abdächern, Wintergärten, Carports und Zaunelementen aus genau diesem Material eröffnet.

Sozialdezernentin Brigitte Klausmeier und Jobcenterleiter Dr. Ansgar Seidel gratulierten persönlich und wünschten der jungen Mutter viel Erfolg. Dr. Seidel betonte, dass dem Jobcenter die berufliche Integration von Frauen besonders am Herzen liegt: „Noch immer integriert unser Jobcenter deutlich mehr Männer als Frauen in Arbeit. Diese Lücke wollen wir weiter verringern und konsequent am Rollenverständnis arbeiten. Das ist nicht nur eine Frage der Chancengerechtigkeit, sondern auch des Fachkräftemangels, der mit der verstärkten Integration von leistungsberechtigten Frauen abgemildert werden kann.“

Fernstudium der Betriebswirtschaftslehre

„Ein selbstständiges Gewerbe kann durch die freie Terminplanung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf genau das Richtige sein“, bestärkt Sozialdezernentin Brigitte Klausmeier die Jungunternehmerin. Die allein erziehende Mutter zweier Söhne lebte schon seit einiger Zeit von Arbeitslosengeld II, als sie den Gedanken fasste, sich mit einer türkischen Partnerfirma selbstständig zu machen. Zur Vorbereitung begann sie vor einigen Jahren ein Fernstudium der Betriebswirtschaftslehre.

Als sie diesen Gedanken ihrer persönlichen Ansprechpartnerin beim Jobcenter Sarah van der Linden mitteilte, stieß sie gleich auf offene Ohren. „Frau Karaca konnte ihr Vorhaben gut begründen“, so van der Linden, Vermittlerin in der Jobcenter-Anlaufstelle Ahlen. Zur Vorbereitung des Vorhabens händigte sie Gülsen Karaca einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein aus, der sie zur Teilnahme an einem Existenzgründercoaching berechtigte. Anschließend förderte das Jobcenter mit einem Zuschuss die Anschaffung der notwendigen Ausrüstung und deckte mit einem Einstiegsgeld die anfangs deutlich höheren Aufwendungen von Gülsen Karaca ab. Seit dem 15. Februar ist Gülsen Karaca jetzt Vollzeit-Unternehmerin. Es läuft gut an, inzwischen musste sie bereits Lagerkapazitäten anmieten.

Sie ist optimistisch: „Das Großhandelsvolumen bewegt sich im sechsstelligen Bereich und ich plane weitere Investitionen. Unterstützung erhalte ich durch mein Steuerberatungsbüro, eine Cross-Media Agentur und die WFG Ahlen und vor allem durch meine Familie.“