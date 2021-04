Die Vorwürfe sind massiv: „Saisonarbeiter in der Region, die in der Ernte und Aussaat arbeiten, tragen ein besonders hohes Risiko, an Covid-19 zu erkranken.“ Das behauptet die Gewerkschaft IG Bau und weist darauf hin, dass ein Großteil der Erntehelfer nach wie vor in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sei und in Sammeltransporten zu den Feldern gefahren werde. Mehrere Spargelbetriebe im Kreis Warendorf werten diese Aussage als Diffamierung, die nichts mit der Realität zu tun habe.