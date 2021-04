Die Aktion „Kreisweites Stadtradeln“ mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden geht am 29. Mai an den Start. An 21 zusammenhängenden Tagen können dann Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Organisationen, Vereine, Schulen sowie Mitglieder der Kommunalparlamente bis zum 18. Juni möglichst viele Fahrradkilometer „erradeln“. Das Motto im Kreis Warendorf: „Radfahren für das gute Leben“. Die Aktion des Klima-Bündnisses ist als Wettbewerb gestaltet. Es werden Deutschlands aktivste Kreise und Kommunen und die fleißigsten Teams und Radlerinnen und Radler gesucht. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost der Kreis Warendorf ein hochwertiges E-Bike im minimalistischen Urban-Street-Design. Infos zur Aktion und die Anmeldung unter www.Stadtradeln.de/kreis-warendorf.

Jeder, der im Kreis Warendorf wohnt, arbeitet oder sich im Verein engagiert, kann sich über die Stadtradeln-Webseite kostenfrei anmelden. Der Kreis Warendorf und die Städte und Gemeinden empfehlen die Installation der Stadtradeln-App auf dem Smartphone, womit ganz bequem jeder Kilometer in den Radelkalender eingetragen werden kann: www.Stadtradeln.de/app. Die Kilometer werden einzeln für jeden Radfahrer und in Teams von mindestens zwei Personen gezählt beziehungsweise gesammelt, sodass sich beispielsweise Schulklassen, Nachbarschaften, Unternehmen, Freundeskreise und Familienmitglieder zusammenschließen und gemeinsam gegen andere Teams antreten können.

Dabei sollten aber unbedingt die Corona-Schutzbestimmungen beachtet werden, so dass besser einzeln und mit viel Abstand gefahren wird. Die Kilometer fließen dann virtuell in einem Team-Topf zusammen. Zudem tragen alle geleisteten Fahrradkilometer zur Gesamtwertung des Kreises Warendorf bei und stehen damit auch im Wettbewerb zu den anderen Kreisen und Landkreisen – genauso wie jede Radlerin und jeder Radler seine Kilometer automatisch auch für seine Stadt und Gemeinde „erradelt“. Deshalb finden sich in der Stadtradeln-App beziehungsweise auf der Webseite die teilnehmenden Kreiskommunen auch mit einer eigenen Unterwebseite wieder. Da die Stadt Ahlen einen eigenen Veranstaltungszeitraum unter dem Stichwort „Stadtradeln“ mit einer schon langen Tradition nutzt, firmiert sie offiziell nicht unter dem „Kreisweiten Stadtradeln“ 2021, unterstützt die kreisweite Aktion aber durch ihre Teilnahme.

Während des Kampagnenzeitraums bietet der Kreis Warendorf zudem die Meldeplattform „Radar!“ an. Mit diesem Tool haben Radelnde die Möglichkeit, via Internet oder über die Stadtradeln-App die Kommunalverwaltungen auf Mängel und gefährliche Stellen für Radfahrerinnen und Radfahrer aufmerksam zu machen.