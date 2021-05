Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Montag. Ein 78-Jähriger aus Ahlen verstarb in einem Krankenhaus. Die Zahl der aktiven Fälle ging um fünf auf 924 zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) bei 128,5 (Vortag: 133,5). Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 273 aktive Fälle, 74 Verstorbene, Inzidenz: 184,8

Beckum: 100, 30, 116,8

Beelen: 35, 1, 293,9

Drensteinfurt: 34, 5, 90

Ennigerloh: 41, 11, 55,5

Everswinkel: 24, 1, 41,3

Oelde: 139, 26, 184,7

Ostbevern: 12, 4, 36,3

Sassenberg: 46, 6, 91,6

Sendenhorst: 32, 7, 98,5

Telgte: 41, 21, 145,6

Wadersloh: 25, 27, 94,8

Warendorf: 122, 14, 121,1