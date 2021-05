Die Elternbeiträge sollen endlich runter – und zwar kreisweit. Dieses Ziel haben sich die vier Jugendamtselternbeiräte im Kreis Warendorf (Ahlen, Beckum, Oelde sowie Kreisjugendamt) einheitlich auf die Fahnen geschrieben. Um in diesem Sinne für die Eltern von Kindern in Kindertagesstätten und der Kindertagespflege tatsächlich etwas zu bewegen, setzen sie noch stärker auf Vernetzung und gegenseitige Unterstützung in Form eines regelmäßigen Austauschs. Der soll künftig auch andere wichtige Fragen betreffen, richtet sich derzeit aber zunächst auf das Thema einer kreisweit homogenen Ausgestaltung der Elternbeiträge, welches ganz oben auf der Agenda steht.