In der Corona-Krise wird deutlich mehr gehandarbeitet – ganz egal, ob es um Sticken, Stricken, Nähen oder Häkeln geht. „Manche fangen wieder an, andere greifen zum ersten Mal zu Nadel und Faden – und es zieht sich durch alle Altersgruppen“, erzählt Dagmar Schnuck, die in der Stoffzentrale in Beckum arbeitet. Das Geschäft musste wieder einmal schließen. Ganz zum Ärger von Schnuck und ihren Kolleginnen. Aber es ist nicht nur Ärger.